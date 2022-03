Calcio Serie A, il Sassuolo cala il poker e travolge lo Spezia 4-1

18 marzo 2022 a

a

a

Reggio Emilia, 18 mar. -(Adnkronos) - Il Sassuolo cala il poker al Mapei Stadium e travolge 4-1 lo Spezia. A trascinare i padroni è Berardi che bagna con una doppietta (il primo gol su rigore) la trecentesima presenza in maglia neroverde. In rete anche Ayhan e Scamacca. Di Verde la rete della bandiera per gli ospiti. In classifica gli emiliani, al quarto successo nelle ultime cinque partite, sono noni con 43 punti, mentre i liguri sono quindicesimi a quota 29.

In avvio di partita è lo Spezia a farla da padrone con un pressing alto e costante sui portatori di palla del Sassuolo. Gyasi al 2' ha l'occasione di sgusciare via alla marcatura dei centrali avversari, grazie ad un passaggio in profondità basso, ma al momento del controllo scivola e spreca l'opportunità. Gli uomini di Dionisi faticano a trovare ritmo e spazi per l'ottima disposizione in campo degli Aquilotti di Thiago Motta. Al 13' altra opportunità per Gyasi su lancio lungo di Erlic: decisiva l'uscita di Consigli al limite dell'area.

Al 15' si sblocca la partita: palla in area di Berardi per l'inserimento di Frattesi che viene atterrato da Kovalenko. Giallo per l'esterno dello Spezia e lo stesso Berardi che dagli undici metri non sbaglia. Al 20' arriva un'altra grande occasione, ancora per Frattesi, che sfrutta un disimpegno sbagliato dei liguri per involarsi verso Provedel. L'ex Empoli, a tu per tu con portiere, centra in pieno l'avversario con Defrel completamente solo a pochi passi da lui e in posizione migliore. Al 36' il pari degli ospiti con Verde che realizza un gol capolavoro. Azione sulla sinistra dei liguri con Kovalenko che lancia in profondità Bastoni che crossa lungo a trovare l'ex Roma sull'altro versante dell'area. Tiro a giro che s'insacca sul palo lungo alla destra di Consigli.

La ripresa inizia con gli stessi effettivi del primo tempi, ma soprattutto, con il Sassuolo che continua a tambureggiare alla ricerca del gol che arriva al 48' ancora con Berardi che centra il 100° gol in Serie A. Palla recuperata altissima dai neroverdi: Defrel che dà il pallone in area a Berardi che insacca nonostante venga contrastato dalla retroguardia avversaria. Al 71' Spezia ad un passo dal pareggio. Kovalenko entra in area, Frattesi tocca l'ucraino che non riesce a calciare. Gyasi raccoglie palla e ci prova con il destro, trovando una deviazione. Liguri che reclamano il calcio di rigore.

Al 78' arriva il gol del 3-1 del Sassuolo con Ayhan. Il difensore neroverde, alla prima marcatura in Serie A, insacca con un colpo da biliardo un pallone crossato in area da calcio d'angolo di Traoré. Controllo di coscia e tocco di esterno-punta che batte Provedel sul secondo palo. Il poker arriva poco dopo con Scamacca. All'81' l'attaccante neroverde, entrato pochi minuti prima al posto di Defrel, batte Provedel su calcio di punizione. La barriera dei liguri si apre malissimo e lascia passare il pallone troppo facilmente. Sipario.