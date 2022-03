18 marzo 2022 a

a

a

Milano 18 mar. (Adnkronos) - "Non ho dubbi che diventeremo un membro a pieno titolo dell'Unione europea. E ogni politico ucraino oggi lavora per raggiungere questo obbiettivo". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un passaggio dell'ultimo video pubblicato sui suoi canali social.