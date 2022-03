Ucraina: Zelensky, 'ferita rimarrà sempre aperta, ma ricostruiremo tutto'**

18 marzo 2022 a

a

a

Milano 18 mar. (Adnkronos) - "La ferita nell'anima che ci è stata inflitta rimarrà per sempre aperta". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell'ultimo video pubblicato sui suoi canali social, osservando che "una guerra ingiusta e aggressiva ha sempre un prezzo alto per l'aggressore", ma che "qualunque cosa capiti alla Russia, ciò non farà risorgere le nostre persone e non calmerà il nostro dolore".

"Ricostruiremo tutto - ha assicurato poi Zelensky - ma la vita sarà diversa, senza purtroppo migliaia dei nostri cari".