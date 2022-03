Ucraina: Zelensky, 'con Ue accordi per aiuti e nuove sanzioni a Russia**

18 marzo 2022 a

Milano 18 mar. (Adnkronos) - "Ursula Von der Leyen ha promesso di fare di tutto per affrettare l'entrata dell'Ucraina nell'Unione europea. Abbiamo anche degli accordi con l'Unione per aiutare i nostri cittadini che sono stati costretti a lasciare il Paese e 300 milioni di euro di aiuti". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un passaggio dell'ultimo video pubblicato sui suoi canali social.

"Finché non ci sarà pace sulla terra ucraina le sanzioni contro la Russia devono continuare ad aumentare", ha aggiunto Zelensky, ringraziando il "sindacato degli operai portuali svedesi che hanno promesso di non fornire assistenza a tutte le navi provenienti dalla Russia. Questo è un buon esempio per tutti i sindacati e le associazioni d'imprese".