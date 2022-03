Ucraina: fonti Fsb ammettono, 'quasi certo che Kiev non ha colpa strage Donetsk'**

18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar. - (Adnkronos) - Per l'attacco missilistico su Donetsk che il 14 marzo ha ucciso 20 persone, "in base a una serie di indicazioni e di fatti indipendenti, si può affermare con quasi assoluta certezza che dietro il lancio non c'era Kiev". Lo ammette una presunta 'talpa' dell'Fsb, i servizi di sicurezza russi, in una nuova lettera inviata a Vladimir Osechkin, attivista dei diritti umani in esilio. "Comprendere questo attacco missilistico aiuterà anche a comprendere ulteriori prospettive con il rischio di attacchi terroristici" condotti nella stessa Russia da fonti 'interne' ma la cui responsabilità - come nel caso di Donetsk - verrebbe attribuita agli ucraini, nel tentativo di incrinare il fronte di solidarietà verso Kiev: una prospettiva - secondo la fonte dei servizi - tutt'altro che remota.