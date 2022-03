Ucraina: Di Maio, 'è il momento di ragionare su difesa comune europea'**

18 marzo 2022 a

a

a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - E' giunto il momento di "ragionare su una difesa comune europea che veda comuni investimenti per la difesa". Lo ha sottolineato Luigi Di Maio, nella conferenza stampa alla Farnesina al termine dell'incontro con il suo omologo olandese Wopke Hoekstra. "Una difesa europea è utile nel momento in cui c'è una politica estera comune europea", ha proseguito Di Maio. Si tratta, ha spiegato, di un dibattito "già avviato" dopo la crisi in Afghanistan dell'estate scorsa. Ma, ha aggiunto il ministro, gli eventi delle ultime settimane "stanno accelerando qualsiasi percorso" già discusso nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa.