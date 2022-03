Calcio: Zappavigna (ultras Roma), 'stadi al 100%? Finalmente, ormai era una barzelletta'**

18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Finalmente si tornerà con il pubblico al 100% negli stadi, anche perché fino adesso è stata una barzelletta il fatto di tutte le precauzioni che si dovevano prendere allo stadio, perché a parte qualcuno erano tutti senza mascherina, senza rispettare la distanza di sicurezza all'interno degli stadi. Quindi mi sembra una ipocrisia come tante cose in questo Pese, ben venga il ritorno negli stadi al 100% anche perché alla nostra incolumità ci dobbiamo pensare da soli". E' l'opinione espressa da uno degli storici ultras della Roma Guido Zappavigna, all'Adnkronos, sul ritorno in primavera al 100% negli stadi. "Io vado a seguire la Roma in casa e fuori e lo vedo che è tutta una presa in giro. Io invito tutti a vedere come si sta. Ci dovrebbero essere delle regole e tutti le dovrebbero rispettare, cosa che non avviene, non ci sono controlli. Io sono rimasto scioccato nella prima trasferta della Roma a Verona: tutti con la mascherina, tutti a due metri distanza, e poi ci hanno fatto uscire dal settore ospiti da una porticina minuscola per 3000 persone tutte attaccate", ha aggiunto Zappavigna.