Calcio: Zappavigna (ultras Roma), 'derby? Vedo sostegno alla squadra, fiducia in Mourinho'**

18 marzo 2022 a

a

a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Derby? So che c'è una coreografia, è stata fatta anche una colletta per sostenere le spese. Vedremo questa bellissima Curva Sud cosa ci proporrà per questo derby. Ha sempre fatto delle bellissime coreografie e io quest'anno vedo un sostegno sia in casa che in trasferta come non l'ho mai visto in vita mia, per fortuna e sono contento di questo". Sono le parole di uno degli storici ultras della Roma Guido Zappavigna, all'Adnkronos, in vista del derby di domenica con la Lazio. "Ieri con il Vitesse la squadra non mi è piaciuta ma va bene così, sarà costruita piano piano nel tempo. Io sono molto fiducioso ed credo in Mourinho. Quindi per il momento sosteniamola perché il compito del tifoso è sostenere la squadra, le critiche si fanno al cinema o al teatro, con la Roma di mezzo non si critica, si sostiene. I giocatori della Lazio ieri si fumavano una sigaretta con Sarri come ha detto Mourinho? Speriamo che così arrivino un po' malandati. Ieri la paura mia erano anche i supplementari, per fortuna li abbiamo evitati, siamo stati miracolati, ma la squadra comunque ha spinto e l'impegno ce lo ha messo, anche se sul gioco non siamo soddisfatti", ha concluso Zappavigna.