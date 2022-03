17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "La proposta di Enrico Letta di una Convenzione europea per la modifica dei Trattati è una sfida a cui non possiamo sottrarci. Bisogna superare il diritto di veto ed arrivare ad un'Europa unita su energia e difesa. Siamo in una fase nuova della storia e servono risposte adeguate". Così la vicepresidente del Parlamento Ue, Pina Picierno del Pd, su twitter.