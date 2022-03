Ucraina: Draghi, 'serve tetto a prezzo gas, domani con Sanchez-Costa per coordinarci'

17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "La riunione di domani" a Villa Madama con Pedro Sanchez, Antonio Costa e Kyriakos Mitsotakis, "è nata spontaneamente nell'ultimo Consiglio Ue della settimana scorsa e può essere importante per coordinare le nostre posizioni". Tra le questioni "a cui si lavora c'è quella di un tetto al prezzo del gas, perché è un fatto che in Ue sia superiore a tutte le altre parti del mondo. C'è dunque la necessità di affrontare questa specificità, siamo convinti della necessità di un tetto". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa.