Ucraina: Caritas Ambrosiana, '2.138 famiglie disposte a ospitare profughi'

Milano 17 mar. (Adnkronos) - Più di cento persone provenienti dall'Ucraina (prevalentemente madri con figli, ma anche anziani e soggetti fragili) sono ospiti di diverse strutture milanesi del sistema di Caritas Ambrosiana, che sta nel frattempo approntando altri luoghi di ospitalità. Inoltre, è cominciato il percorso di formazione e orientamento delle famiglie interessate a ospitare in affido minori non accompagnati.

Il centro di accoglienza “Casa Monluè”, a est di Milano - fa sapere una nota di Caritas Ambrosiana - accoglie da qualche giorno, grazie al lavoro degli operatori della cooperativa Farsi Prossimo, circa novanta profughi inviati dalla Prefettura di Milano. La struttura a partire dai prossimi giorni funzionerà come un hub di accoglienza e smistamento.

Gli operatori della Farsi Prossimo stanno infatti visitando gli appartamenti e gli spazi che parrocchie o privati cittadini hanno comunicato di voler rendere disponibili, per valutare aspetti logistici e sociali dell'accoglienza a medio-lungo termine. Una di queste esperienze, peraltro, è attiva dalla mattina di giovedì 17 marzo nella comunità pastorale dei Santi Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti, decanato di Gratosoglio: vi hanno trovato ospitalità tre nuclei famigliari, per un totale di 18 persone. Secondo questo schema, Caritas Ambrosiana sta organizzando la propria azione anche nelle province di Monza Brianza, Lecco e Varese.

Il bacino di strutture disponibili censito sin dai primi giorni successivi allo scoppio della guerra dall'area Stranieri di Caritas Ambrosiana, include nel territorio della diocesi 153 appartamenti privati vuoti e destinabili all'accoglienza; spazi utilizzabili presso 64 tra parrocchie (dieci delle quali hanno già avviato accoglienze spontanee), istituti religiosi e associazioni.

Inoltre sono 2.138 le famiglie disposte ad accogliere nelle proprie case. Di queste 1.485 nel territorio metropolitano di Milano, 229 a Monza e Brianza, 208 in provincia di Varese, 106 a Lecco, 104 a Como e 6 a Bergamo. I dati - sottolinea Caritas Ambrosiana - sono in costante aggiornamento e le disponibilità sottoposte a verifica dei requisiti.

Per quanto riguarda le tante famiglie disposte a ospitare minori non accompagnati, l'area Minori di Caritas Ambrosiana, in collaborazione con il Servizio affidi del Comune di Milano sta avviando con loro incontri online di formazione, per informarle sulle procedure e i percorsi di affido che andranno attivati o in alternativa riguardo ad altre forme di supporto che si possono dare a nuclei di profughi genitori-figli. Un webinar sul tema dell'affido ha raggiunto oggi, giovedì 17, circa 200 famiglie della città di Milano; a un secondo, previsto per domani, venerdì 18, sono state invitate quasi 400 famiglie del resto della diocesi. Da settimana prossima seguiranno altri incontri, rivolti a nuclei già formati ed esperti e già inseriti nei circuiti delle famiglie affidatarie.