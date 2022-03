17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Le donne e gli uomini in divisa sono chiamati dalla Costituzione a proteggere la nostra comunità nazionale, ovunque essa sia minacciata, e a salvaguardare le esigenze di solidarietà umana anche in relazione ai vincoli internazionali assunti. Per questo vanno ringraziati, non offesi". Così Enrico Borghi del Pd su twitter.