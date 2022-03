The State of Hospitality 2022 L'insight report pubblicato da Sommet Education

17 marzo 2022 a

LOSANNA, Svizzera, 17 marzo 2022 /PRNewswire/ -- I leader di tutto il mondo del settore hospitality hanno contribuito all'insight report The State of Hospitality 2022, pubblicato da Sommet Education, gruppo leader mondiale nella formazione per l'hospitality management e le arti culinarie.

Il report, che rivela le ultime sfide relative all'occupazione, alle competenze e al talent management all'interno del settore dell'ospitalità globale, presenta prospettive approfondite da parte di esperti di gestione alberghiera, alta gastronomia, lusso, viaggi, turismo e altri esperti di organizzazioni internazionali provenienti da Francia, India, Portogallo, Spagna, Svizzera e Regno Unito.

Dirigenti di Accor, Alain Ducasse Group, European Travel Commission, HOSPA - The Hospitality Professionals Association, HVS, Lartisien Group, L.E.K Consulting, Relais & Châteaux, The Leela Palaces, Hotels and Resorts, United Nations World Tourism Organization, e World Travel and Tourism Council hanno condiviso la loro visione su:

All'interno del rapporto, Benoît-Etienne Domenget, CEO di Sommet Education, scrive: "L'ospitalità è più di un business. È una comunità di nomadi contemporanei che condividono la stessa curiosità per i viaggi, l'apertura a culture diverse, l'attenzione ai dettagli, la volontà di accogliere e compiacere gli altri. Avendo trascorso gli ultimi 20 anni in questo settore, ho avuto l'opportunità di sperimentare quanto le persone facciano la differenza. Le persone nel nostro settore sono più di un fattore chiave di successo, sono il cuore stesso del nostro DNA. L'ospitalità è una terra di opportunità e l'educazione è una chiave per coglierle".

Il report The State of Hospitality 2022, pubblicato da Sommet Education, è disponibile per il download qui.

