Tennis: Coppa Davis, Bologna una delle 4 sedi della fase a gironi

Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - Bologna è una delle quattro città designate ad ospitare la fase a gironi delle Davis Cup Finals 2022, che si svolgerà dal 14 al 18 settembre prossimi alla Unipol Arena. Lo hanno annunciato oggi l'International Tennis Federation e Kosmos Tennis. Le altre sedi designate sono Amburgo (Germania), Glasgow (Gran Bretagna) e Malaga (Spagna). Il capoluogo dell'Emilia-Romagna ospiterà le partite del girone di cui sarà protagonista l'Italia, le cui avversarie usciranno dal sorteggio in programma il prossimo 31 marzo.

Aver portato nel nostro Paese questo importantissimo evento per la seconda volta consecutiva (lo scorso anno la fase a gironi si giocò al Pala Alpitour di Torino) è un grande successo per la Fit, che ha visto accolta la sua candidatura quale riconoscimento delle sue ormai consolidate capacità organizzative e del sempre crescente interesse del pubblico italiano verso il tennis. Secondo l'accordo definito con Kosmos Tennis, l'Italia ospiterà questo evento per il prossimo quinquennio, fatta salva naturalmente la presenza della squadra azzurra alla fase finale della manifestazione.

Le Davis Cup Finals 2022 di Bologna si aggiungono ad un cartellone di appuntamenti tennistici di altissimo profilo che la Fit organizza con i suoi partner e che è già composto, oltre che dagli Internazionali Bnl d'Italia, anche dalle Atp Finals di Torino e dalle Next Gen Atp Finals di Milano.