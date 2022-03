Simplivia Healthcare svela l'ultima innovazione nella sua gamma di dispositivi per il trasferimento di farmaci a sistema chiuso alla Conferenza EAHP del 2022

17 marzo 2022 a

L'azienda presenterà il suo più recente dispositivo per il trasferimento di farmaci a sistema chiuso Chemfort™, alla conferenza del 26º anniversario dell'EAHP di quest'anno

KIRYAT SHMONA, Israele, 17 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Simplivia Healthcare Ltd., uno dei principali fabbricanti mondiali di attrezzature mediche, ha annunciato il prossimo lancio di Chemfort™, il suo nuovo dispositivo di trasferimento a sistema chiuso (CSTD). Chemfort™ riduce il rischio di esposizione per gli operatori sanitari durante la preparazione e la somministrazione di farmaci pericolosi.

Simplivia lancerà per la prima volta Chemfort™, in occasione della conferenza dell'Associazione dei farmacisti ospedalieri europei (EAHP). La conferenza si terrà dal 23 al 25 marzo 2022 a Vienna. La gamma di prodotti Chemfort™ CSTD, si adatta a qualsiasi protocollo ed è compatibile con tutti i farmaci pericolosi conosciuti. Chemfort™ è supportato da articoli rivisti da esperti che dimostrano l'efficacia di Toxi-Guard® di Simplivia, la tecnologia di pulizia dell'aria e il suo design di facile impiego.

Simplivia presenta per la prima volta la gamma Chemfort™ Closed Administration, progettato per l'uso da parte degli infermieri durante la somministrazione di farmaci pericolosi. Questa gamma offre un'integrazione semplice e completa al flusso di lavoro degli infermieri. Testata con veri farmaci pericolosi, l'aggiunta della gamma Chemfort™ Closed Administration consente una soluzione completa da fiala a vena per garantire la sicurezza del personale medico, mantenendo la sterilità durante l'intero processo.

« Siamo entusiasti di presentare la gamma di dispositivi per il trasferimento a sistema chiuso di Chemfort™, che ha ottenuto il codice prodotto CE e FDA ONB », ha dichiarato il CEO di Simplivia, Oded Grinstein. « In qualità di leader del mercato, ci impegniamo ad offrire ai nostri clienti una vasta gamma di soluzioni innovative per sistemi chiusi. Il lancio della nostra nuovissima linea di prodotti, Chemfort™, è il nostro ultimo sforzo per tranquillizzare farmacisti, infermieri e altri operatori sanitari e permetter loro di manipolare in modo sicuro farmaci pericolosi ».

Durante la conferenza, Simplivia parteciperà a diverse discussioni scientifiche ed eventi che permetteranno ai partecipanti di toccare con mano le nuove tecnologie.

Simplivia ospiterà un simposio via satellite mercoledì 23 marzo dalle ore 14:45 alle 16:15 CET (Padiglione K1), con relatori internazionali che affronteranno i temi « « Nuove soluzioni e tecnologie avanzate per la gestione sicura dei farmaci pericolosi in farmacia ».

Il simposio sarà presentato da:

Inoltre, Simplivia presenterà 3 nuovi studi che dimostrano diversi aspetti del dispositivo a sistema chiuso Chemfort™ come segue:

Il 23 marzo dalle 16:30 alle18:30-Simplivia ospiterà l'evento « Incontro con l'esperto » e un happy hour con drink e aperitivi presentato dal Dott. Robert Terkola presso lo stand n. 22 di Simplivia .

Il 24 marzo dalle 11:00 alle 11:30, il Dott. Paul Sessnik presenterà un'ulteriore discussione « Incontro con l'esperto » presso lo stand n. 22 di Simplivia.

Per le attività di Simplivia all'EAHP 2022 clicca qui: https://simplivia.activetrail.biz/meet-us-EAHP

Visita il sito web EAHP per saperne di più sulla conferenza.

Informazioni su Simplivia

Simplivia Healthcare Ltd. si dedica allo sviluppo e alla produzione di soluzioni mediche di alta qualità per la somministrazione di farmaci per garantire la sicurezza degli operatori sanitari. I prodotti Tevadaptor® e Chemfort™ di Simplivia sono approvati dai principali enti normativi del mondo. Negli Stati Uniti, i prodotti Simplivia sono distribuiti da B. Braun con il marchio OnGuard®. L'impianto di produzione della società a Kiryat Shmona, in Israele, soddisfa i più rigorosi standard FDA e CE. Visita www.simplivia.com per saperne di più.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1394820/Simplivia_Healthcare_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1767746/Simplivia_EAHP.jpg

Contatto: Nivi [email protected] +972-4-6908706