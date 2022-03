Russia: Kommersant, bond pagato ma non si sa in quale valuta

17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - Il Ministero delle Finanze della Russia ha riferito di aver evaso un ordine di pagamento - inviato il 14 marzo - per pagare interesse per 117,2 milioni di dollari su due emissioni di Eurobond. Lo riporta il quotidiano economico Kommersant precisando tuttavia che "non è stato ancora indicato in quale valuta il pagamento" sia stato saldato. Il giornale ricorda come in precedenza il ministro delle Finanze Anton Siluanov abbia detto che la Russia cercherà di rimborsare i suoi obblighi in dollari , avendo abbastanza valuta estera per queste operazioni.