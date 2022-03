Pavia: evasione e riciclaggio, confiscati 120 immobili e 16 mln a imprenditore

17 marzo 2022 a

a

a

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Pavia ha confiscato 120 immobili situati in tutta Italia e disponibilità finanziare per 16 milioni di euro a un imprenditore attivo nel settore della movimentazione delle merci, formalmente residente in Svizzera. Il provvedimento di confisca è stato emesso dalla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura di Roma, su un'indagine svolta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Pavia che ha ricostruito il patrimonio mobiliare e immobiliare accumulato dall'uomo nell'arco di un ventennio. L'imprenditore era a capo di una serie di società attive nel settore della movimentazione di merci all'interno di diversi poli logistici in tutta Italia.

E' emerso il coinvolgimento dell'uomo in varie attività illecite, testimoniate da sentenze definitive di condanna e pendenze per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio e di evasione fiscale oltre a diverse operazioni di riciclaggio di capitali illeciti attraverso la creazione di numerose società, anche estere, intestate a prestanomi.

I beni oggetto di confisca riguardano 120 immobili, tra appartamenti e terreni molti dei quali di pregio e in note località turistiche insistenti nelle province di Milano, Torino, Brescia, Genova, Aosta e Lodi, una polizza assicurativa del valore di oltre un milione di euro e disponibilità di conti correnti, per un valore complessivo di circa 16 milioni di euro.