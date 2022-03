Omicidio Ciatti: giudici, 'processo si farà anche in Italia'

17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Si farà anche in Italia il processo per l'omicidio di Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci pestato a morte la notte tra l'11 e il 12 agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, dove si trovava in vacanza con un gruppo di amici. A deciderlo i giudici della III Corte d'Assise di Roma che hanno respinto l'istanza della difesa del ceceno Rassoul Bissoultanov, estradato dalla Germania in Italia e scarcerato lo scorso 22 dicembre, che nella prima udienza avevano sollevato la questione della giurisdizione dopo che anche in Spagna c'è un procedimento aperto da tempo.

“Il processo contro Rassoul Bissoultanov si deve fare in Italia perché ci sono tutte le condizioni per dare giustizia a Niccolò Ciatti, ucciso con inaudita violenza. E' un processo che dobbiamo allo Stato, a Niccolò Ciatti e alla sua famiglia” aveva detto in aula alla prima udienza a Roma il pm Erminio Amelio. Il dibattimento a Roma si aprirà il prossimo 8 giugno.