Newfold Digital, supportata da Clearlake e Siris, amplia le soluzioni e-commerce con l'acquisizione di YITH

17 marzo 2022 a

a

a

YITH, uno dei maggiori fornitori di plugin per WooCommerce, aiuta i clienti a far crescere i punti vendita digitali a livello globale

JACKSONVILLE, Florida, 17 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Newfold Digital, uno dei principali fornitori di tecnologia web e commerciale, con il sostegno di Clearlake Capital Group, L.P. (insieme alle sue affiliate, "Clearlake") e Siris Capital Group, LLC (insieme alle sue affiliate, "Siris"), ha acquisito YITH, uno dei maggiori venditori e sviluppatori indipendenti di plugin per WooCommerce e temi per WordPress, un sistema gratuito e open source per la gestione dei contenuti. I termini della transazione non sono stati divulgati.

Con quasi 2,3 milioni di installazioni attive e oltre 100 plugin che risolvono con competenza la maggior parte delle esigenze legate all'e-commerce, YITH consente ai clienti di costruire e far crescere i negozi online WooCommerce. WooCommerce è il software di e-commerce open source numero 1 al mondo, alla base del 22% del primo milione di siti di e-commerce al mondo.

"Per le aziende di tutto il mondo, l'e-commerce è diventato una necessità per competere nel mercato odierno. I nostri quasi 7 milioni di clienti non solo hanno bisogno di spazi di vendita online, ma anche di funzionalità avanzate per supportare le loro specifiche nicchie, da funzionalità avanzata del catalogo dei prodotti a soluzioni per le gift card", ha dichiarato Sharon Rowlands, CEO di Newfold Digital. "L'impressionante libreria di plugin affidabili per WooCommerce di YITH aiuterà a supportare i nostri clienti nei loro propositi per il 2022 riguardo all'e-commerce".

"Newfold Digital è leader per WordPress e WooCommerce, e siamo entusiasti di entrare a far parte della loro attività in crescita", ha dichiarato Nando Pappalardo, CEO di YITH. "La nostra missione di supportare i venditori online in tutto il mondo continuerà sotto la leadership di Newfold e promuoverà nuove innovazioni per adattarci ai cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Mentre YITH entra a far parte di Newfold Digital, continueremo a mantenere la libreria di plugin e a onorare la nostra promessa di affidabilità come abbiamo fatto per anni".

"YITH vanta una vasta esperienza nel campo dell'e-commerce, e siamo lieti di dare il benvenuto al team in Newfold Digital", hanno dichiarato James Pade, Partner di Clearlake, e Tyler Sipprelle, Managing Director di Siris.

Informazioni su Newfold Digital

Newfold Digital è un'azienda leader nella tecnologia web e commerciale che serve quasi 7 milioni di clienti a livello globale. Nata nel 2021 dall'unione di due importanti fornitori di servizi web, Endurance Web Presence e Web.com Group, vanta un portafoglio di marchi che comprende Bluehost, CrazyDomains, HostGator, Network Solutions, Register.com, Web.com e molti altri. Aiutiamo imprese di tutte le dimensioni a costruire una presenza digitale in grado di offrire risultati. Grazie alla nostra vasta offerta di prodotti e al supporto personalizzato, siamo orgogliosi di collaborare con i nostri clienti per soddisfare le loro esigenze in fatto di presenza online. Ulteriori informazioni su Newfold Digital sono disponibili sul sito web Newfold.com.

Informazioni su YITH

YITH è il primo marketplace indipendente a livello mondiale per i plugin WooCommerce. A differenza di altri, YITH progetta, sviluppa, mantiene e supporta la sua libreria di oltre 100 plugin WooCommerce gratuiti e premium, garantendo affidabilità anno dopo anno. Tutti i plugin sono sviluppati attraverso un framework proprietario che garantisce una compatibilità al 100% tra i plugin e le più recenti tecnologie WordPress per le funzionalità avanzate di cui i venditori online hanno bisogno per costruire e far crescere la propria attività. Ulteriori informazioni su YITH sono disponibili sul sito web Yithemes.com.

Informazioni su Clearlake

Clearlake Capital Group, L.P. è una società di investimento fondata nel 2006 che gestisce attività integrate tra private equity, credito e altre strategie correlate. Con un approccio orientato al settore, l'azienda punta a collaborare con team dirigenziali esperti fornendo capitale paziente e a lungo termine alle aziende che possono trarre vantaggio dall'approccio di miglioramento operativo di Clearlake, O.P.S.® I settori target principali dell'azienda sono tecnologia, industria e beni di consumo. Clearlake può vantare attualmente un patrimonio totale gestito di oltre 60 miliardi di dollari, e i suoi responsabili di alto livello per gli investimenti hanno guidato o co-guidato oltre 300 investimenti. La società ha uffici a Santa Monica e Dallas. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.clearlake.com e sul profilo Twitter @Clearlake.

Informazioni su Siris

Siris, azienda leader nel segmento private equity, investe principalmente in società tecnologiche e di telecomunicazioni mature con prodotti e servizi mission-critical, che attraversano cambiamenti del settore o altre transizioni significative. Parte integrante dell'approccio di Siris sono lo sviluppo di una ricerca proprietaria per individuare opportunità e la collaborazione approfondita con i suoi partner esecutivi e consulenti. I partner esecutivi e i consulenti di Siris sono dirigenti di alto livello esperti che partecipano attivamente agli aspetti chiave del ciclo di vita delle transazioni, per contribuire a individuare opportunità e a promuovere il valore strategico e operativo. Con sedi a New York, Silicon Valley e West Palm Beach, Siris ha raccolto quasi 6 miliardi di dollari in impegni di capitale cumulativi. www.siris.com.

Contatti per i media

Per Newfold Digital:Emily [email protected]

Per Clearlake:Jennifer HursonLambert & [email protected]

Per Siris:Dana Gorman / Blair HennessyAbernathy [email protected] / [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1593752/Newfold_Digital_Logo.jpg