Motomondiale: Bastianini, 'il mio sogno è correre in F1 con la Ferrari'

17 marzo 2022 a

a

a

Mandalika, 17 mar. -(Adnkronos) - "Il mio sogno è correre in Formula 1. È un sogno lontanissimo, però mai dire mai nella vita, me lo immagino un futuro sulle quattro ruote. Mi piacerebbe guidare la Ferrari, mi ci vedo. Del resto a me piace guardare la Formula 1 su Sky". Così il pilota della Ducati nel mondiale MotoGp Enea Bastianini nel corso di un'intervista a Sky Sport. "Nel 2021 Verstappen ha fatto un gran campionato, però Hamilton è sempre stato un punto di riferimento, mi piace tanto perché in gara riesce sempre a tirar fuori la sua determinazione. E poi Lewis è un personaggio, è figo", aggiunge Bastianini da Mandalika, sede del Gp d'Indonesia.