Magazzino 4.0: tecnologia e automazione per lo stoccaggio merci

17 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Roma, 17/03/2022 - Stiamo assistendo ad una vera e propria espansione degli acquisti online. Oggi sempre più utenti si dedicano agli acquisti su internet. Tutto questo è frutto anche dell'evoluzione della tecnologia, che favorisce l'accesso al web e sta cambiando gli scenari relativi a tutto ciò che riguarda il commercio. Ma la tecnologia da questo punto di vista si rivela determinante non soltanto per ciò che riguarda l'accesso alla rete. Infatti influisce in maniera preponderante anche nella logistica, negli aspetti più stringenti che riguardano l'organizzazione dei magazzini. In effetti tutte queste attività necessitano di una riprogettazione per dare la possibilità di rispondere ad esigenze sempre più specifiche.

Attrezzare i magazzini in maniera precisa, con l'aiuto di alcuni strumenti importanti come per esempio le scaffalature industriali , permette di avvicinarci sempre di più al concetto di magazzini 4.0. Sono quegli spazi dedicati allo stoccaggio delle merci, che stanno diventando degli elementi determinanti per quanto riguarda l'ottimizzazione della capacità di produzione e l'aumento delle prestazioni delle fabbriche.

Con il concetto di magazzino 4.0 si punta essenzialmente al miglioramento della qualità, perché ne esca migliorata tutta la catena produttiva. Assistiamo sempre di più ad una digitalizzazione dei processi industriali, con l'affermarsi di tecnologie innovative. Questo naturalmente porta a vedere i magazzini come degli spazi essenziali, dei centri operativi che impattano sulle varie fasi, dal trasporto fino alla consegna dei prodotti.

Si introducono sempre di più macchine automatizzate che sono capaci di sostituire gli individui nei compiti che spesso comportano operazioni complicate e difficili, anche faticose o che potrebbero essere soggette a rischi.

Allo stesso tempo tutta questa importanza data all'introduzione della tecnologia spinge le aziende a fare in modo che i magazzini diventino sempre di più degli spazi che possano avere un impatto positivo anche per quanto riguarda la sostenibilità ambientale. Le imprese insomma rivedono i loro modelli di business, anche perché hanno tutte le esigenze di provvedere all'affidabilità della catena di approvvigionamento.

Il bisogno è quello di avere magazzini, oltre che più green, ottimizzati anche per quanto riguarda lo spazio e in grado di svolgere un ruolo centrale nella catena di produzione, che ha come processi finali quello dello stoccaggio della merce e della sua vendita.

Per questo si parla sempre di più di magazzini intelligenti, che, oltre alle soluzioni robotiche vere e proprie, presentano altri strumenti tecnologici d'avanguardia. Per esempio vengono molto utilizzati i sistemi di gestione voice picking, con la possibilità di ricevere informazioni tramite cuffia e di offrire comandi vocali. In questo modo viene migliorata sicuramente l'operatività, che diventa più veloce e precisa. In altri casi si utilizzano i sistemi pick to light. Servono soprattutto alla spedizione di articoli che vengono prelevati a livello manuale. Spesso vengono utilizzati a questo proposito precisi percorsi attraverso le luci, che intendono ottimizzare tutti i percorsi che gli operatori devono compiere. E poi come dimenticare i big data e l'intelligenza artificiale, oltre che gli innovativi processi di realtà aumentata?

Alcune aziende specializzate, come 3MScaff, analizzano con consapevolezza e competenza le esigenze del mercato e introducono i migliori prodotti adatti alle singole necessità, anche per quanto riguarda le scaffalature industriali. Questa azienda mette a disposizione servizi di progettazione e montaggio in tutto il territorio nazionale, proponendosi come una soluzione molto conveniente.

3MScaff lavora con più produttori, è un'azienda che offre certificazioni su tutti i prodotti e livelli di garanzia importanti. Assicura un rapporto qualità-prezzo significativo.

Se poi consideriamo che tutto ciò è in unione alle tecnologie innovative che vengono sempre più attuate nei magazzini, possiamo renderci conto come stiamo assistendo sempre di più alla trasformazione di questi spazi non visti più soltanto come delle aree di semplice stoccaggio, ma come ruolo ormai affermato nell'ambito della catena produttiva.

Contatti Azienda:

3MScaff

Riceviamo su appuntamento presso lo studio di progettazione in via Ardeatina 545 - 00178 Roma

N.Verde 800.732.650

[email protected]