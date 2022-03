Fisco: Giacomoni, 'bene sottosegretario Freni ma molto da fare per grande riforma'

17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - “Forza Italia, pur condividendo quasi tutte le sei proposte fatte dal sottosegretario Freni, ha ricordato che la riforma fiscale a cui il Parlamento sta lavorando da mesi doveva essere una grande riforma, visto che l'ultima delega risale al 1969, quando l'uomo mise il primo piede sulla Luna. Le parole d'ordine -avevamo detto- dovevamo essere: semplificazione e crescita. Delle sei proposte quella sul cash back temo non semplifichi, ma soprattutto se la riforma deve essere ad invarianza di gettito, difficilmente ci sarà la crescita". Lo afferma Sestino Giacomoni, intervenendo in commissione Finanze della Camera a nome del gruppo di Forza Italia.

"Per questo -aggiunge- crediamo che la maggioranza ed il governo debbano reperire delle risorse aggiuntive per affrontare temi fondamentali per Forza Italia, ossia il superamento dell'Irap, il fattore famiglia, il fattore giovani, la no tax area. Alla luce di queste osservazioni possiamo dire che le proposte avanzate oggi in commissione dal governo sono un buon inizio, ma c'è ancora molto da fare se vogliamo fare una vera riforma fiscale”.