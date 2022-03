Covid: Ordini medici, 'doveroso ricordare domani le 157mila vittime'

17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute)() - "Sono oltre 157mila le vittime del Covid, 372 i medici che sono morti a causa del virus. Quella di domani, 18 marzo, è una giornata dedicata al ricordo e alla commemorazione, un momento molto toccante per l'intera nazione". Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, alla vigilia della seconda Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid-19.

"Mai negli ultimi 100 anni abbiamo vissuto una crisi sanitaria di questo livello - continua Anelli - mai ci sono stati tanti morti. Credo che sia doveroso il ricordo, la solidarietà e vicinanza alle famiglie, ma anche il grazie agli operatori sanitari e ai medici che in un periodo lungo più di 24 mesi, con oltre 13 milioni di positivi, si sono spesi veramente tanto per garantire e per salvaguardare la salute di tutti".

"Tantissimi sono guariti, molti non ce l'hanno fatta - evidenzia il presidente dei medici - Oggi tocca dire non soltanto il grazie agli operatori, ma anche il grazie per avere questo Servizio sanitario nazionale capace di poter intervenire, curare tutti senza alcuna distinzione di censo, di razza, di religione, di qualsiasi tipo di nazionalità. Il nostro Servizio sanitario nazionale rende tutte le persone uguali davanti alla salute".