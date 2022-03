17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - L'obbligo di vaccino resta solo per il personale sanitario e delle Rsa fino a fine anno, decade dunque per il comparto scuola e per quello della sicurezza, dove era stato finora previsto. Lo apprende l'Adnkronos da fonti presenti in cabina di regia.