17 marzo 2022 a

a

a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Dal primo aprile non sarà più necessario essere in possesso del green pass per salire su tram, metro e bus locali. Resta l'obbligo di mostrarlo, fino al 30 aprile, solo per i trasporti a lunga percorrenza. E' quanto emerso, secondo quanto si apprende, nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi sulle misure anti-Covid.