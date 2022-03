Covid: Draghi ringrazia Speranza e Cts, 'decisioni assunte con conforto scienza'

17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Aprendo la cabina di regia con i capidelegazione delle forze di maggioranza sulle riaperture, il premier Mario Draghi ha ringraziato il Cts, i vertici Silvio Brusaferro e Franco Locatelli, nonché il ministro della Salute Roberto Speranza per lo "straordinario lavoro" di questi anni alle prese con la pandemia, per aver permesso al governo di prendere decisioni "col conforto della scienza", le parole del premier. Lo apprende l'Adnkronos da fonti presenti alla riunione in corso a Palazzo Chigi. La riunione si è aperta con una relazione del ministro Speranza sulle norme che dovrebbero essere assunte nel dl atteso oggi in Cdm.