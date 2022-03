Covid: cabina regia, da 1 aprile via obbligo super green pass over 50 su lavoro

17 marzo 2022 a

a

a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Stop all'obbligo di super green pass per l'accesso al lavoro degli over 50 dal 1 aprile. Questo l'orientamento emerso dalla cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza. Sui posti di lavoro ci si potrà recare anche con green pass base, anche superati i 50 anni d'età, ma restano in piedi, fino al 30 aprile, le sanzioni per chi ne è sprovvisto. Lo apprende l'Adnkronos da fonti presenti in cabina di regia.