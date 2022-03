Covid: bozza dl, a scuola con mascherine e distanza sicurezza fino a fine anno scolastico

17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Addio alla didattica a distanza: si resta a casa solo se si ha contratto il Covid. Ma per gli studenti, fino a fine anno scolastico, resta l'obbligo di mascherina, anche chirurgica e non necessariamente Ffp2, e la raccomandazione di rispettare "una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano". E' quanto prevede la bozza del decreto sulle riaperture sul tavolo del Cdm.