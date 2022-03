Calcio: Serie B, Parma-Como si gioca il 6 aprile alle 14

17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - Cambia l'orario d'inizio di Parma-Como, match della 33/a giornata di Serie B. La gara, inizialmente programmata per le ore 19 di mercoledì 6 aprile, è stata anticipata alle ore 14 dello stesso giorno. Lo rende noto la Lega Serie B con un comunicato. L'anticipo si è reso necessario dopo la programmazione di un evento internazionale allo stadio Tardini (Italia-Lituania per le Qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile di venerdì 8 aprile), incompatibile con l'orario originario della gara del Campionato Serie B, in virtù degli obblighi di rilascio dell'impianto sportivo.