Calcio: Bonucci, 'l'unica cosa da fare è chiedere scusa a tutti'

Torino, 17 mar. - (Adnkronos) - "Vivere questo tipo di partite da fuori, per la prima volta in carriera e non poter essere in campo mi fa capire cosa provano i nostri tifosi in queste serate e chiedere scusa a tutti è l'unica cosa da fare in questo momento. Dobbiamo però, tutti insieme, trasformare questa delusione e questa frustrazione in rabbia per affrontare il resto delle partite e prenderci gli obiettivi che sono rimasti". Così sui social il difensore della Juventus Leonardo Bonucci, all'indomani dell'eliminazione agli ottavi di finale della Champions League contro il Villarreal, vincitore con un netto 3-0 all'Allianz Stadium.