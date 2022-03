Basket: Nba, Lakers ko e nona vittoria nelle ultime 10 partite per Minnesota

17 marzo 2022 a

Minneapolis, 17 mar. -(Adnkronos) - Nona vittoria nelle ultime dieci partite per i caldissimi Minnesota Timberwolves che superano in casa con un netto 124-104 i Los Angeles Lakers, sempre più in crisi. I gialloviola non mettono mai la testa avanti avanti per tutta la gara, finendo sotto anche di 25 e venendo platealmente presi in giro da Patrick Beverley, con un LeBron James furente a fine partita (19 punti con 8/21 al tiro per lui).

Karl-Anthony Towns tiene da parte 16 dei suoi 30 punti finali per il solo ultimo quarto, facendo in modo di spegnere la rimonta della panchina dei Lakers arrivata fino al -4. Per i padroni di casa ci sono stati anche 27 punti da parte di Anthony Edwards (20 nel solo secondo quarto) e 18 da parte di Beverley, leader delle prese in giro ai Lakers e in particolare al suo "nemico" Russell Westbrook (15 punti con 5/12 al tiro in 36 minuti).