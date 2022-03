Art.1: Scotto, 'sabato 'Visione comune' a Roma, dialogo tra diversi per battere destre'

17 marzo 2022 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Ci vediamo sabato prossimo al Parco delle Energie a Roma per discutere di buona politica. #VisioneComune è un evento aperto, plurale e trasversale, un confronto di idee per il programma del nuovo campo progressista. Dialogare tra diversi è il valore aggiunto per battere le destre". Lo scrive su Twitter Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno, annunciando la sua partecipazione all'iniziativa promossa fra gli altri da Elly Schlein per sabato 19 marzo al Parco delle Energie (via Prenestina 175) a Roma.