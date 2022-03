Ucraina: media, a Mariupol finora 130 tratte in salvo dopo bomba su teatro**

17 marzo 2022 a

a

a

Kiev, 17 mar. (Adnkronos) - Finora sono state tratte in salvo 130 persone dalle rovine del Teatro di Mariupol che ieri è stato colpito con una massiccia bomba. Lo riferisce 'The Kyiv Independent'. Nel teatro si erano rifugiati centinaia di donne e bambini. Secondo quanto riferito al quotidiano ucraino, il rifugio antiaereo avrebbe resistito all'attacco. Intanto i soccorsi si stanno ancora attivando per trovare sopravvissuti.