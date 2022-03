16 marzo 2022 a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - I militari russi hanno ucciso in un attacco almeno 10 civili ucraini in coda per il pane a Chernihiv. Lo riferisce il quotidiano ucraino Suspilne, precisando che l'attacco sarebbe avvenuto alle 10 (ora locale).