Ucraina: Oms, inviate 100 tonnellate di scorte mediche e altre 108 in arrivo

16 marzo 2022 a

Milano, 16 mar. (Adnkronos Salute)() - "Sono state ristabilite linee di fornitura" per il materiale sanitario "con molte città ucraine, ma le difficoltà nell'accesso rimangono. Abbiamo mandato finora circa 100 tonnellate di scorte mediche, incluso ossigeno, materiale chirurgico, anestetici e kit per le trasfusioni sanguigne. Altri equipaggiamenti includono concentratori di ossigeno, generatori elettrici, defibrillatori. E ci stiamo preparando a mandare altre 108 tonnellate" di forniture. Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il briefing da Ginevra in cui si è parlato dell'emergenza in Ucraina.