Ucraina: Lavrov, 'speranze per compromesso'

Mosca, 16 mar. (Adnkronos/Dpa) - Per il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, "c'è qualche speranza di arrivare a un compromesso" nei negoziati tra Mosca e Kiev per porre fine al conflitto dopo l'invasione russa dell'Ucraina. In dichiarazioni a Rbk Lavrov ha affermato di ritenere ci siano posizioni su cui le parti sarebbero "vicine all'accordo". Sebbene i colloqui siano difficili, "c'è qualche speranza di arrivare a un compromesso", ha affermato, aggiungendo che "si discute seriamente" della neutralità dell'Ucraina.