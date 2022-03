Ucraina: fonti, verso messa a regime golden power rafforzato per emergenza Covid

16 marzo 2022 a

a

a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Il golden power rafforzato per via dell'emergenza Covid -valido fino a fine anno- potrebbe essere messo a regime, sul modello francese. O almeno questa è una delle ipotesi di cui si è discusso oggi a Palazzo Chigi, nella riunione con i ministri Daniele Franco e Vittorio Colao presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Si valuta dunque, in estrema sintesi, di rendere stabile il regime emergenziale sugli investimenti esteri diretti adottato nella prima metà del 2020 e poi prolungato fino a fine anno. Sarebbe stato inoltre deciso, riferiscono fonti presenti all'incontro, di rafforzare l'attuale struttura sul golden power operante a Palazzo Chigi, sia con nuovi innesti che con l'adozione di nuove competenze.