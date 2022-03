Ucraina: comunità ebraica ucraina, 'nessun nazista al potere'

16 marzo 2022 a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Non ci sono nazisti al potere in Ucraina". Lo ha dichiarato la Comunità ebraica unita dell'Ucraina in un'intervista a 'Ukrainian News', respingendo in tal modo le ragione principale, quella di "denazificare" il Paese, di Putin. "La tesi della 'denazificazione' è una falsa scelta della propaganda russa - spiega la Comunità - C'è bisogno di 'denazificare' un Paese in cui è stata adottata per la prima volta in 30 anni di indipendenza una legge sulla lotta e la prevenzione dell'antisemitismo?".

"Inoltre - prosegue l'intervista - una settimana prima dell'invasione dell'Ucraina, 295 deputati della Verkhovna Rada hanno votato per l'introduzione della responsabilità penale per manifestazioni di antisemitismo".