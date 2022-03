Ucraina: Candiani, 'attacchi sinistra europea a Salvini, solo odio e rancore'

16 marzo 2022 a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Gli attacchi scomposti di Sanchez, sottoscritti da Letta, sono la dimostrazione della pochezza di certa sinistra europea". Così il senatore della Lega Stefano Candiani, capogruppo in commissione Politiche dell'Unione Europea.

"Mentre Matteo Salvini si impegna in prima persona con i sindaci dei comuni guidati dalla Lega per accogliere gli ucraini in fuga dalla guerra (vera), dando prova di grande solidarietà e vicinanza verso il popolo ucraino, certa sinistra non perde l'occasione per esprimere odio e rancore verso la Lega. Matteo Salvini è nel giusto, mentre Sanchez e compagnia sbagliano di grosso a sollevare polemiche ora, che a nulla servono, tantomeno a risolvere il problema della guerra in Ucraina, causa di sofferenza per tanti".