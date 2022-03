Sci: Goggia, 'argento olimpico impresa impensabile, spero di non farmi più male'

16 marzo 2022 a

Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - "L'argento olimpico è stata un'impresa davvero impensabile". Così Sofia Goggia in conferenza stampa dopo la vittoria nella Coppa del mondo di discesa. "Per il futuro spero di non farmi più male perché dover ripartire ogni volta è dura ed è per questo che mi sentivo così sfinita in questo finale di stagione", aggiunge la 29enne bergamasca che per il prossimo anno punta ai mondiali di Courchevel e Meribel. "Il titolo iridato mi manca, ho vinto due medaglie un argento e un bronzo e mi piacerebbe".