Officine Meccaniche Longo: l'importanza di una manutenzione programmata presso strutture qualificate

(Bari 16 marzo 2022) - Uno degli obiettivi principali di una azienda è certamente quello di poter disporre costantemente di un parco-mezzi efficiente, in maniera tale da non accumulare ritardi nei processi di commercializzazione o di lavorazione delle merci.

È questo il motivo per cui bisogna fare ricorso ad una manutenzione programmata cha va affidata ad officine qualificate e soprattutto riconosciute dalle case produttrici dei mezzi e dei relativi componenti.

In Puglia queste garanzie le forniscono pienamente le Officine Meccaniche Longo di Bari. Una realtà di grandi tradizioni che viene considerata un punto di riferimento anche da parte delle aziende che i veicoli industriali li costruiscono.

Chi si rivolge alle Officine Longo sa bene che ci sono due elementi che devono essere sottoposti più di altri ad una revisione programmata: la parte sterzante e quella collegata alla trasmissione. Purtroppo, però, in tantissimi spesso decidono di chiedere un intervento quando il guasto si è già verificato e questo va ad incidere sul costo della riparazione e soprattutto genera disagi rivenienti dalla mancata programmazione dell'intervento di manutenzione.

Un fermo-macchina di una settimana, infatti, rappresenta un danno notevole per un'azienda ed è questo il motivo per cui bisogna rivolgersi a chi è in grado di programmare gli interventi di manutenzione e – all'occorrenza – di intervenire in tempi immediati, grazie all'utilizzo di “gruppi di rotazione” già pronti.

Tra l'altro, si sottovaluta che una corretta programmazione degli interventi di manutenzione va anche nella direzione di una maggiore sicurezza per chi utilizza i veicoli industriali.

Vincenzo e Andrea Longo, poi, insistono su un elemento da cui non si può e non si deve prescindere: gli interventi di revisione non si possono far eseguire dove capita. La durata della vita di un veicolo industriale e la sicurezza di chi lo conduce dipendono, infatti, dalla professionalità e dall'esperienza con cui vengono eseguite le riparazioni e questo avviene solo all'interno di officine specializzate e riconosciute da chi i gruppi da riparare o sostituire li fabbrica.

Proprio rispettando i consigli di chi opera con professionalità in questo settore, pertanto, si può gestire in maniera intelligente il proprio parco-mezzi, ottenendo notevoli risparmi ed evitando fastidiosi “fermi” aziendali.

