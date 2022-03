Lecco: Procura su jet precipitato, per pilota recuperato prognosi da definire

16 marzo 2022 a

Milano 16 mar. (Adnkronos) - È in prognosi da definire il pilota collaudatore italiano che viaggiava sul jet precipitato questa mattina in provincia di Lecco. Lo fa sapere la Procura di Lecco, che coordina le indagini, affidate al Comando provinciale dei carabinieri.

Il pilota si è lanciato con il paracadute ed è stato rintracciato in una località impervia poco distante. grazie alle ricerche dei carabinieri di Colico, del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sondrio e del 118.

Nell'incidente il pilota ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano. Per il pilota inglese in addestramento che era con lui a bordo del jet, invece, non c'è stato nulla da fare: il suo corpo è stato ritrovato senza vita.