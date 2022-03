Gfm Service, Fabio Falvo: “In edilizia fondamentale la cura dei dettagli e la scelta dei materiali migliori”

16 marzo 2022 a

a

a

(Roma 16 marzo 2022) - L'amministratore dell'impresa edile, che opera a Roma e con sede distaccata in Calabria, spiega quali sono i trend del settore e le richieste della clientela in un mercato importante come quello della capitale

La crescita della richiesta di lavori in ambito edilizio è stata accompagnata dalle numerose misure governative esistenti, quali il Superbonus 110%, che hanno trainato il settore in un momento decisivo per le ristrutturazioni di case singole, appartamenti e palazzi. L'esigenza di ammodernamento delle case degli italiani è reale, e grazie alle soluzioni oggi esistenti possono trasformarsi in abitazioni green, attente all'ambiente ma anche alla salute di chi vive gli spazi quotidianamente. “Grazie ai vari bonus esistenti, gli italiani possono trovare un'agevolazione decisiva per la ristrutturazione della propria casa, puntando su materiali ecocompatibili e persino più sani per la salute”, evidenzia Fabio Falvo, amministratore di Gfm Service . Infatti, come spiega Falvo, grazie alle nuove tecnologie è possibile impiegare materie prime di qualità a beneficio non solo delle strutture e dell'ambiente, ma anche delle persone, utilizzando vernici ad acqua, calci naturali, legni pregiati, infissi in alluminio e PVC. “Un fatto importante, che grazie all'aumento della consapevolezza sia verso l'ecosistema che nei confronti delle esigenze dell'essere umano, portano l'esperienza abitativa ad una qualità mai vista in passato”, nota l'amministratore di Gfm Service. L'impresa, che opera su Roma con lavori nel centro della città e nelle vie più rinomate della capitale, ha individuato una specifica nicchia di mercato per i lavori proposti, realizzando opere green ed ecosostenibili, utilizzando materie prime di prima qualità, supportata da una rete fornitori certificati. “La congiuntura economica attuale ha portato all'aumento dei costi delle materie prime e alla scarsa disponibilità di materiali. Ciononostante — continua Falvo — la nostra impresa continua ad offrire un servizio sempre puntuale e preciso, dove la cura dei dettagli fa la differenza”. Fabio Falvo è figlio d'arte: insieme al fratello Matteo, responsabile e supervisore dei cantieri di Roma, è cresciuto nel mondo dell'edilizia grazie al padre Mario, che ancora oggi opera in Calabria con servizi a tutto campo. Infatti, Gfm Service esegue lavori di ristrutturazione ad ampio spettro e con richieste importanti sul fronte del Superbonus 110% “In Calabria abbiamo registrato una richiesta elevata di accesso alla misura governativa che permette di cedere il credito d'imposta”, spiega Fabio Falvo. “Questa possibilità è molto importante perché permette una rivalutazione delle abitazioni, aumenta la classe energetica, abbatte i costi per l'energia se legata all'installazione del fotovoltaico. Un miglioramento decisivo — prosegue l'imprenditore — che aiuta l'ambiente e i proprietari di casa”. La passione di Fabio Falvo per il mondo dell'edilizia gli ha permesso di crescere non solo come manager in azienda ma professionalmente anche a livello del suo settore di appartenenza, con la nomina in Confindustria con un incarico nazionale: insieme alla sua rappresentanza nel Consiglio Direttivo della Calabria e anche in quello della Provincia di Catanzaro, fa da raccordo tra la sede centrale di Confindustria e la sua regione d'origine e, in parallelo, ha la possibilità di svolgere missioni in tutta Italia per conoscere le varie realtà esistenti del mondo dell'edilizia. “Un'attività estremamente gratificante — sottolinea Falvo — che mi permette di comprendere a 360 gradi le esigenze del nostro settore in tutto il nostro Paese”.

CONTATTI: https://www.gfmservice.eu/