Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Tampontax: la Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti esempio da seguire. Grazie alla prima firmataria Sara Battisti e a tutto il Consiglio passo avanti decisivo verso l'Iva sugli assorbenti al 4% per la prima volta in Italia una legge riconosce pienamente che il ciclo non è un lusso". Così in un tweet Andrea Casu deputato Pd e segretario Pd Roma.