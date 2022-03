Fiere: a Fiera Roma si torna in presenza, da 19 marzo 'International Estetica'

16 marzo 2022 a

Roma, 16 mar. (Labitalia) - Fiera Roma riapre i battenti alle manifestazioni in presenza. La prima in calendario, tra quelle direttamente organizzate dalla struttura fieristica capitolina, è 'Roma international estetica' (Rie), l'appuntamento dedicato all'universo dell'estetica e ai suoi professionisti, in fiera dal 19 al 21 marzo, presso il padiglione 8. L'evento, quest'anno alla sua 14esima edizione, prevede una parte espositiva e una convegnistica, entrambe con protagonisti professionisti del mondo della bellezza di grande autorevolezza – dermatologi, cosmetologi, medici estetici, make up artist, esperti di tecniche olistiche, tecnici della bellezza a 360 gradi- e le ultime tendenze e innovazioni del comparto, sia in termini di trattamenti e servizi che di macchinari e prodotti, che si potranno sperimentare dal vivo in fiera.

La manifestazione, realizzata con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio, è rivolta agli operatori di settore ed è un'occasione importante di aggiornamento e formazione, anche con convegni Ecm (educazione continua in medicina), per quanti lavorano nell'ambito delle professioni estetiche e promuove, attraverso un'agenda digitale, incontri di affari tra le aziende partecipanti e buyer selezionati dai principali mercati esteri, nell'ottica di sviluppare nuove collaborazioni e opportunità di business. Rie 2022 è l'opportunità per guardare al futuro dell'estetica, aggiornarsi su tecniche e strumenti, ripartendo dagli aspetti positivi e mettendo a frutto il capitale di relazioni e la capacità di penetrazione nel mondo della bellezza che Fiera Roma ha saputo costruire anno dopo anno e ha rafforzato in quest'ultimo periodo particolarmente sfidante.

Il colpo del Covid-19 si è assestato in modo particolarmente violento, all'interno del macrocosmo della bellezza, su tutte le attività con luoghi di ritrovo e punti vendita fisici. Stando agli ultimi dati del centro studi cosmetica Italia, i cali più consistenti nei consumi cosmetici si sono rilevati nei centri estetici (-29%), in profumeria (-26,1%), in erboristeria (-26%) e nei saloni di acconciatura (-22,5%). Il settore cosmetico nazionale però ha retto meglio di altri comparti e gli ultimi dati sono incoraggianti: il 2021 si è chiuso con un +10,4% per quanto riguarda il fatturato, con un valore di 11,7 miliardi di euro ed è in crescita la domanda del mercato interno (+8,5%) ed estero (+14%), anche se bisognerà attendere almeno tutto il 2022 per tornare ai valori globali del pre-pandemia.

Secondo gli ultimi dati Istat, la più importante concentrazione delle imprese cosmetiche si conferma nel nord Italia, con un peso sul quadro geografico prossimo al 62%. La Lombardia resta la regione con la più alta densità d'imprese cosmetiche con oltre il 55%, seguita da Emilia-Romagna, con il 10,9%, Veneto, con il 6,8%, e Toscana, con il 5,5%. Il Lazio è al quinto posto con il 4,6%. Anche lo studio della distribuzione geografica del fatturato delle imprese cosmetiche conferma la forte concentrazione della Lombardia, che è di poco inferiore al 67%. In questo caso però il Lazio è al secondo posto con il 10% del fatturato di settore, seguito dall'Emilia Romagna che copre il 6,4%.

Tutti e tre i giorni di manifestazione offrono un articolato programma di seminari, incontri, convegni, workshop e dimostrazioni che consentono di avere un aggiornamento a tutto tondo sulle novità più interessanti e i temi più dibattuti nel mondo dell'estetica di oggi (http://www.romainternationalestetica.it/programma-2022/). Sabato mattina, per esempio, si può fare la conoscenza con il Bi Shin, il trattamento vibrazionale per attenuare le rughe e rendere la pelle di viso e collo più tonica, aiutandola a produrre elastina e collagene, o con il Cochi Method, l'affascinante massaggio di derivazione orientale che dona rapido sollievo a contratture muscolari e dolori articolari. Nel primo pomeriggio ci sarà una dimostrazione di trucco delle sopracciglia a cura del makeup artist Rossano De Cesaris: realizzerà 4 stili di trucco, dal più naturale all'ultra-definito, passando poi alle principali tendenze del momento, come le soap brows, che aprono lo sguardo con un “effetto piuma”, o le disco brows, che prevedono l'applicazione di glitter e pigmenti iridescenti sulle sopracciglia.

A seguire verrà illustrata dal Dottor Paolo Bastianelli, specialista in medicina della bellezza, la tecnica Meso Rinofiller, un trattamento innovativo che utilizza l'acido ialuronico crosslinkato e aghi da mesoterapia, corti e sottili, per correggere piccole imperfezioni del naso e donare un profilo più armonioso, senza ricorrere a interventi invasivi e praticamente senza effetti collaterali. Ancora, sempre il sabato pomeriggio, verranno approfonditi i segreti di bellezza e benessere che possono rivelarsi validi alleati delle terapie oncologiche e la bioriflessologia plantare, una specifica disciplina che interviene sulla causa di un disturbo o uno squilibrio psico-fisico, agendo sulle emozioni, per riequilibrare il benessere.

Domenica si parla di neuro-estetica e skincare “intelligente” che fa bene alla pelle e alla mente, cosmesi e body empowerment come cura, long covid e rischi biologici nel settore del benessere. Dalle 12 alle 13.30 è il momento di un talk scientifico-divulgativo a cura di Pier Antonio Bacci, medico chirurgo specializzato in chirurgia e malattie vascolari, nel corso del quale medici estetici e nutrizionisti, chirurghi plastici, psicologi e giuristi esperti nel contenzioso sanitario si confrontano sull'evoluzione del concetto di bellezza, tra culto delle proporzioni, amore per l'eccesso e nuova normalità. Il lunedì è dedicato alla formazione degli allievi di istituti e scuole di estetica professionale. Per il settore unghie, è prevista un'esclusiva iniziativa realizzata in collaborazione con Inja (International nail judge association) in vista delle competizioni Nailympion 2023: durante tutti e tre i giorni di manifestazione, gli specialisti in questo settore avranno la possibilità di partecipare a mini corsi, suddivisi per gare, pensati per preparare al prestigioso appuntamento dell'anno prossimo.

A esporre saranno alcune tra le eccellenze aziendali italiane nel settore. Molto rappresentato il mondo dell'onicotecnica: verranno illustrate in fiera tutte le ultime tendenze in fatto di colore e le novità di un appuntamento estetico, quello della manicure, che è ormai un tassello immancabile all'interno dei percorsi di bellezza e benessere, dove prodotti e strumenti a disposizione dell'estetista fanno la differenza. Sostanze dalla consistenza ibrida tra il gel e la polvere per ricostruire o uniformare le unghie; sigillanti universale dall'effetto immediato, lucente nel tempo senza ingiallimenti; gel monofasici automodellanti, primer dalla tenuta perfetta anche su unghie problematiche, aspiratori da incasso made in Italy, che funzionano con nuovi filtri ai carboni attivi. E ancora, alleati per il make up che fondono alta performance e composizione ricca di principi attivi; speciali fondotinta ideati per nascondere perfettamente tutti i tipi di discromie, compresi macchie, angiomi, cicatrici, tatuaggi, vitiligine, senza appesantire i tratti del viso; extension ciglia in fibra di visone; tecniche di pedicure che combinano trattamento estetico e massaggio olistico e si avvalgono di cheratolitici a base naturale ma altamente efficaci; maschere per il viso capaci di assicurare una idratazione profonda e l'assorbimento delle sostanze benefiche che contengono perché ottenute dalla fermentazione di microrganismi.

Molti i macchinari di ultima frontiera che verranno presentati in esclusiva in fiera. Dispositivi professionali che attivano processi di rigenerazione cutanea, sprigionando onde elettromagnetiche e infrarossi; tecnologie per trattamenti di rimodellamento e tonificazione viso e corpo, che usano contemporaneamente lipolaser, radiofrequenza, vacuum e luce led e grazie all'azione sinergica di quattro diverse energie producono risultati senza uguali verso cellulite, adiposità localizzate, smagliature, rughe e perdita di tono dei tessuti; apparecchi che effettuano una bio-ristrutturazione naturale del volto attraverso l'emissione di una specifica luce monocromatica combinata a sostanze spray idratanti; macchine che abbinano due potenti sistemi per il dimagrimento: la criopolisi, che porta al congelamento le cellule adipose, e la tecnologia Ems, che innesca una forte contrazione muscolare a effetto scolpente tramite l'utilizzo di onde magnetiche; cabine Spa che offrono al loro interno, combinando acqua, luce e calore, tutte le più recenti tecnologie di trattamento, tra le quali idroterapia e peeling, dimagrimento, tonificazione, esfoliazione e trattamenti relax, con risultati estetici eccezionali.