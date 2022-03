Energia: Papatheu (Fi), 'Cingolani vada avanti nel suo lavoro'

16 marzo 2022 a

a

a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Bene l'intervento in Aula del ministro della Transizione ecologica. Sono orgogliosa che Roberto Cingolani rappresenti l'Italia nei principali tavoli decisori e politici internazionali. Vada avanti nel suo lavoro”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia e componente della commissione Territorio, ambiente, beni ambientali di palazzo Madama, Urania Papatheu, dopo l'informativa di Cingolani sui recenti ulteriori rincari del costo dell'energia e sulle misure del Governo per contrastarne gli effetti.

“Impieghiamo le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza -aggiunge l'esponente azzurra- per accelerare sulla transizione ecologica e per rendere l'Italia un Paese sempre più green. Evitiamo che l'aumento dei prezzi delle materie prime si scarichi su famiglie e imprese. L'Esecutivo intervenga per tutelare quelle categorie produttive, che caratterizzano il sistema Italia, e che sono state colpite dai rincari”.