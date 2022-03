16 marzo 2022 a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Sosteniamo il Governo e siamo contro proposte in deficit, ma ora serve uno scostamento di bilancio per controllare il costo di energia e materie prime e un Commissario straordinario per far fronte alla crisi. Altrimenti pagheremo gravi conseguenze sociali come con la pandemia". Così Carlo Calenda su twitter.