Conferenza Ansys-PharmaiQ: la rivoluzione del sistema sanitario nella simulazione in silico

16 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos) - 29 - 30 Marzo 2022 - Ansys SimCare | Evento Live Online

Milano, 16 marzo 2022 - Si terrà il 29 e il 30 marzo, la conferenza virtuale su modellazione e simulazione in silico, per portare anche nel settore sanitario l'innovazione tecnologica delle soluzioni Ansys.

L'evento SimCare è promosso da Ansys, società statunitense leader nello sviluppo e nella commercializzazione di software di simulazione ingegneristica, in collaborazione con PharmaiQ, hub leader per analisi, risorse e strumenti nel campo farmaceutico.

Sarà un'occasione per ingegneri e manager di aziende farmaceutiche e medical device per scoprire i vantaggi dell'approccio in silico.

L'esigenza è fornire ai professionisti del settore le conoscenze adeguate a migliorare la cura dei pazienti attraverso l'adozione di modelli e di simulazioni computerizzate.

Quello medico è un campo estremamente delicato, che si affaccia con cautela alle novità; l'approccio in silico è sostenuto dalla FDA e da altri enti di regolamentazione, convinti della necessità di soluzioni che consentano di prevedere e prevenire l'errore su un prodotto sanitario. La tecnologia messa a punto da Ansys, infatti, è un eccellente strumento per ridurre il time-to-market, salvaguardando la salute dei pazienti.

I topic che verranno discussi nel corso della conferenza toccheranno diverse fasi di realizzazione del prodotto (progettazione e ottimizzazione di dispositivi medici; processo di produzione e somministrazione di farmaci; Digital Twin; modellazione innovativa).

Saranno i maggiori esperti del settore dei dispositivi medici e farmaceutici a raccontare le proprie esperienze con l'applicazione di modelli e simulazioni al computer, dal processo di sviluppo alla regolamentazione.

I relatori della conferenza: Birendra David (Vice President, Delivery Manager Inhalation and Head-Process Engineering, Dr. Reddy's Laboratories), Ehsan Sarshari (Associate Manager R&D, Simulations Stryker), Jean-Marie Geoffroy (VP Global Parenteral Products Development, Pfizer), Randy Schiestl (PMP, Vice President, Research & Development, Boston Scientific), Ross Kenion (P.E., Associate Director - Modeling, Simulation and Analysis Regeneron Pharmaceuticals, Inc.), Sonalee Tambat (Director, R&D Surgical Instrumentation, Alcon), Dana J. Coombs (Senior Principal Engineer, J&J), Prith Banerjee (Chief Technology Officer, Ansys), Marc Horner (Senior Principal Application Engineer, Ansys), Hossam Metwally (Principal Engineer, Ansys) e Thierry Marchal (Program Director, Healthcare Solutions, Ansys).

Quando: 29 e 30 marzo 2022

Dove: Live online

Info e prenotazioni: https://www.pharma-iq.com/events-simcare

Olivia Giussani - Marketing Specialist

Tel: +39 02 00691110

Email: [email protected]