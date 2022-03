Camera: green pass e prezzi alimenti, oggi Speranza e Patuanelli al Question time

16 marzo 2022 a

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, risponde a una interrogazione sulle iniziative per lo sviluppo di impianti di energia rinnovabile, con particolare riferimento alle autorizzazioni volte alla tutela del paesaggio.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte al miglioramento delle prestazioni sanitarie a livello territoriale, in relazione alle criticità emerse nel corso della pandemia e all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; sulle iniziative per l'eliminazione dell'obbligo della certificazione verde, anche in relazione alla prevista cessazione dello stato di emergenza.

Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, risponde a interrogazioni sulle iniziative, anche in sede europea, per contenere gli aumenti delle materie prime alimentari e contrastare fenomeni speculativi; sulle iniziative, a livello nazionale ed europeo, per garantire la continuità della filiera agricola, della pesca e della trasformazione alimentare, in relazione all'aumento dei prezzi e alle esigenze di approvvigionamento alimentare; sulle iniziative urgenti volte ad affrontare le difficoltà di reperimento delle materie prime e dei prodotti necessari alla lavorazione e alla trasformazione agricola, anche nell'ottica di una maggiore autonomia del relativo comparto; sulle misure a sostegno delle aziende agroalimentari in relazione al conflitto tra Russia e Ucraina, al caro energia e all'aumento dei costi delle materie prime; sulle iniziative in relazione a provvedimenti dell'Unione europea in materia di politica agricola, al fine di incrementare la produzione nazionale nell'ottica dell'autosufficienza alimentare; sulle iniziative, anche in sede europea, volte a perseguire l'autosufficienza con riguardo agli approvvigionamenti alimentari.