Calcio: Mourinho, 'nella mi testa non c'è il derby, penso solo al Vitesse'

Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - "Per me conta la partita di domani, nella mia testa non c'è il derby. Se domani perdiamo, siamo fuori. Questa è l'unica cosa che mi interessa". Lo dice l'allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse dove i giallorossi partiranno dal successo per 1-0 conquistato in Olanda. "Sappiamo che con un pareggio domani ci qualificheremo ai quarti, ma non è questo ciò che vogliamo. Vogliamo vincere", aggiunge il tecnico portoghese.